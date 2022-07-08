أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 899,353 حاجًّا وحاجة، منهم 779,919 حاجّاً قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119,434 حاجّاً من مواطنين ومقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1443 أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 486,458 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 412,895 حاجَّة.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج السعودية، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت 21.4%، أما نسبة حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت 53.8%، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2%، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6%، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج السعودية فقد وصل 738,680 حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 35,210 حجاج عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6029 حاجّاً.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ 228,721 شخصاً، منهم 117,049 شخصاً عمالة دائمة بنسبة 51.2%، و111,672 شخصاً عمالة مؤقتة بنسبة 48.8%.

وفي ما يتعلق بالخدمات الصحية والطبية المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام، فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في هذا المجال 21,062، منهم 60% من الذكور، و40% من الإناث، وبلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى، كما بلغ عدد المراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة 152 مركزاً، ووصل عدد الأسِرَّة المتوفرة لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن إلى 716 سريراً طبيّاً مجهزاً، في حين بلغ عدد سيارات الإسعاف المجهزة لخدمة الحجيج 511 سيارة، كما بلغ عدد طائرات الإخلاء المُعَدَّة لإسعاف أية حالات طبية حرجة بين الحجاج لا قدر الله 6 طائرات، وبلغ عدد اللقاحات المخطط لتقديمها 90,840 لقاحاً، ووصل عدد غرف العزل المُعَدَّة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتلقي أية حالات بين الحجاج تستدعي العزل لا قدر الله إلى 198 غرفةً، وبلغ عدد المراكز الإسعافية المجهزة لإسعاف أية حالات طارئة وسط الحجيج 97 مركزاً، كما وصل عدد الفرق الطبية الإسعافية إلى 264 فريقاً، وخلال موسم الحج -حتى وقت إعلان هذا البيان- تم إجراء 294 عملية جراحية ما بين القسطرة والولادة والعمليات الطبية الأخرى.

أما عن الخدمات الأمنيَّة المقدمة لحفظ أمن الحجيج وتوفير كل سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن فبحسب وزارة الداخلية فقد بلغ عدد مراكز الشرطة في موسم الحج 38 مركزاً، ووصل عدد مراكز المرور إلى 223 مركزاً لتسهيل تدفق أفواج الحجاج في مكة المكرمة وبين مشاعر الحج، في حين بلغ عدد مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة 114 مركزاً، بينما وصل عدد مراكز الدفاع المدني إلى 220 مركزاً.

وفي ما يتعلق بخدمات المياه والكهرباء المقدمة لضيوف الرحمن من شركتي المياه الوطنية والكهرباء فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في تقديم خدمات المياه والكهرباء 6734 موظَّفاً وموظَّفة، ووصلت كمية المياه المخطط توصيلها للحجاج إلى 20,700,000 متر مكعب، كما بلغت كمية مياه الصرف الصحي المتوقع معالجتها 14,000,000 متر مكعب، ومصادر المياه التي يتم توفيرها هي بنسبة 100% من التحلية، هذا وقد بلغ عدد محطات توليد الكهرباء 5 محطات تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة طوال موسم الحج، فيما بلغت كمية المياه الموزعة على الحجاج من مياه زمزم 5,705,864 لتراً.

أما بشأن خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدَّمَة لضيوف الرحمن، فبحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في تقديم هذه الخدمات 3294 موظَّفاً وموظَّفة، ووصل عدد المحطات القاعدية التي تدعم الجيل الخامس في الحرمين المكي والمدني، والمشاعر المقدسة إلى 197 محطة، وبلغ عدد مواقع نقاط «الواي فاي» في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة 10,266 موقعاً، هذا وقد بلغ متوسط سرعات تحميل البيانات في مكة المكرمة 195.36 ميغا بايت، وبلغت نسبة زيادة متوسط سرعات تحميل البيانات في مكة المكرمة 51%، كما وصل متوسط سرعات تحميل البيانات في الحرم المكي إلى 171.17 ميغا بايت، ووصلت نسبة زيادة متوسط سرعات تحميل البيانات في الحرم المكي إلى 35%، في حين بلغ متوسط سرعات تحميل البيانات في المدينة المنورة 219.40 ميغا بايت، ووصلت نسبة زيادة متوسط سرعات تحميل البيانات في المدينة المنورة إلى 46%.

وحول خدمات البريد والنقل والشحن المقدَّمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج هذا العام 1443، فقد بلغ إجمالي عدد القوى العاملة المشاركة في تقديم هذه الخدمات 19,817 موظَّفاً وموظفة، وبلغ عدد مكاتب البريد السعودي التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن 16 مكتباً، وبلغ عدد قطارات الحرمين 35 قطاراً، ويصل عدد رحلات قطار الحرمين إلى 35 رحلة تقطع 5 محطات ذهاباً وإياباً يوميّاً، وقد وصل عدد الطرق الرئيسة والثانوية المستخدمة لنقل الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة 44 طريقاً بمجموع أطوال بلغ 13,300 كيلومتر، وبلغ إجمالي عدد الرحلات المجدولة عبر الحافلات من وإلى الحرم 600,000 رحلة، كما بلغ إجمالي عدد الحافلات المعتمَدَة 17,072 حافلة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1443 على الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيسي للبيانات، والممثلة في جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بخدمة ضيوف الرحمن لتوفير البيانات وفق نموذج موحَّد يشمل عددًا من العناصر مثل بيانات القوى العاملة، والمعدَّات، والخدمات المقدمة من كل جهة وفق الإسناد الزمني والمكاني.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في السعودية، وتنفذ الأعمال الإحصائية كافة، وتشرف فنيا على القطاع الإحصائي، وتصمم وتنفذ المسوح الميدانية، وتجري الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحلل البيانات والمعلومات، وتنجز كافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في السعودية مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

وللاطلاع على الملخص التنفيذي لإحصاءات الحج لعام 1443 عبر الرابط التالي: https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/file_manger/Hajj%20Report%201443H.pdf.