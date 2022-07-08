أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ«عكاظ»، خلال لقائه بأعضاء هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، أن ٩٥٪؜ من خطب الجمع التي يلقيها الخطباء في جوامعهم هي من إعدادهم واختيارهم، إذ ينحصر دور الوزارة في توجيه الخطباء باتباع ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله والابتعاد عن إثارة الفتن أو الإساءة للدين أو الوطن، والمحافظة على الأمن والاستقرار، وعدم تهييج المجتمع أو الإساءة للأشخاص، لافتا إلى أن الوزارة تقترح ما نسبته ٥٪؜ من المواضيع التي تهم المصلين، وتساهم في توعيتهم لبعض الأحداث والنوازل التي يحتاجها المجتمع.وقال آل الشيخ: «نشر الاعتدال والوسطية من أهم أعمال الوزارة بحيث تكون المنابر مصدرا للتوجيه والإصلاح، ونشر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم».وأشار إلى أن المنصات الدعوية طالها ما طال المنابر من الحماية والمحافظة عليها حتى لا تستغل في غير ما وضعت من أجله.وكان آل الشيخ قد التقى أعضاء هيئة الصحفيين بمكة المكرمة، بحضور رئيس هيئة الصحفيين خالد المالك، وعدد من الإعلاميين ومديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال.