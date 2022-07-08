اطلع أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة أمس، خلال لقائه وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ محمد الحقباني، على تقارير الجهات المشاركة بعد انتهاء المرحلة الأولى لخدمة حجاج البيت الحرام، الذين قدموا عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار خلال الأسابيع الماضية من مختلف الدول لأداء مناسك الحج لهذا العام.كما اطلع أمير تبوك على آخر الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة، التي سيتم تنفيذها عقب عودة الحجاج من أداء مناسك الحج لأوطانهم تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، وبمتابعة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في الحرص على خدمة ضيوف البيت الحرام.وقدم أمير تبوك شكره لجميع العاملين بالمنفذ، معرباً عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى، وما شاهده من المستوى الكبير المقدم لخدمة حجاج ضيوف البيت الحرام أثناء لقائه الأسبوع الماضي بالحجاج في منفذ حالة عمار، وأكد على مواصلة الجهود لتسهيل أمور الحجاج أثناء مغادرتهم.