كشف عدد من حجاج البيت الحرام لـ«عكاظ» أن المملكة تضطلع بدور كبير في خدمة ضيوف البيت الحرام، الذين يتوافدون إلى مكة المكرمة في كل عام، وأوضحوا أن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واضحة للعيان، فالمشاريع الضخمة والتوسعات في مكة دليل على تلك الجهود لتيسير سبل الراحة والاطمئنان لضيوف البيت الحرام، بمختلف وجهاتهم القادمين منها.وذكر محمد علي العمر من الهند أن بداية حج هذا العام تتسم بالسهولة والعمل الدؤوب والتطور الكبير والجهود المبذولة من القائمين على موسم الحج والحكومة السعودية التي وفرت كل طاقاتها لخدمة الحجاج وتسهيل أمور الحج، لافتا إلى أن المملكة وفرت الخدمات الأمنية والمعيشية وهذا سيساعدهم في تأدية مناسك الحج بكل يسر وسهولة.من جهته، أشاد رضاء الكريم من بنغلاديش بالجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن، وتهيئة كل سبل الراحة لهم منذ وصولهم حتى الآن، وقال: «وصول طلائع الحجاج منذ الصباح الباكر يوم أمس إلى مشعر منى وقضاء يوم التروية تم بكل يُسر وسهولة في تنقل الحجاج وسط متابعة أمنية منظمة وجهود كافة العاملين في الحج».بدوره، أشاد خليل عوضه من اليمن بالدور الكبير الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، كما أن الجهود المبذولة من كافة القطاعات الحكومية بالمشاعر المقدسة دليل على تجارب ناجحة لسنوات عديدة في إدارة الحج. ونوه إلى أن ذلك يعد كفاءة عالية للقيام بهذه المسؤولية والأمانة على مر التاريخ لخدمة حجاج البيت الحرام، فكل الشكر والتقدير لحكومة المملكة وشعبها على كل ما يبذلونه تجاه خدمة ضيوف البيت الحرام.