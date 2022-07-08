أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نجاح حملات التوعية بنسبة 100%. وقال في رد على سؤال «عكاظ» عن مدى نجاح حملات التوعية في منع المخالفات: «إن وعي المواطن والمقيم بتلك الحملات والتحذيرات ساهم في وقف تلك المخالفات، وهذا الوعي انعكس على العمل في الموسم».وأشار الفيصل إلى أن من أسباب النجاح لتلك الحملات أن المواطن السعودي متوافق مع المبادئ والأسس التي قامت عليها الخدمة لضيوف بيت الله الحرام.