توشح مشعر عرفات حُلةً بديعة من الإنارة التي نفذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة وفق طرز هندسية فريدة وأساليب مبتكرة.

وقد بدا المشعر مساء يوم التروية في أبهى صورة من عقود الإضاءات المميزة التي كستهُ إياها فرق الأمانة والتي حولت مساء ليلة عرفات إلى شعلة متوهجه بالأنوار، وأضفت عليه مزيدا من أجواء الطمأنينة والروحانية.

وقد قامت أمانة العاصمة المقدسة بإنشاء شبكة ضخمة ومتطورة من الإنارة في المشاعر المقدسة يبلغ حجم مكوناتها نحو (20000) وحدة إنارة مختلفة القدرات مثبتة على نحو (5000) برج وعامود مختلف الأطوال والاستطاعات والأشكال، وتم توزيعها لتغطي جميع شوارع وطرقات المشاعر ولتشكل نموذجا رائعا من الإضاءات.

وقال وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع بن فيصل الشريف إن الأمانة تقوم في كل عام بتحديث وتطوير شبكات الإنارة بالمشاعر المقدسة والعمل على زيادتها وصيانتها، حيث تم خلال هذا العام عمل الصيانة الوقائية لأكثر من (22000) وحدة إنارة وفانوس وعدد من الكشافات مختلفة الاستطاعات التي تعمل بتقنية الـ(LED) الحديثة والمتطورة، كما قامت بتفقد جميع عناصر الشبكة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها منذ وقت مبكر استعداداً لهذه الليلة المباركة.

وبيّن الشريف أنه تم تركيز أعمال الصيانة الوقائية على بعض المواقع في مشعر عرفات وطرق المشاة الجديدة والطرق المؤدية بين مشعري عرفات ومزدلفة وعدد من المواقع الأخرى، وقد شملت أبراجا بطول (50) مترا، وأخرى (30) مترا، وكشافات 1000واط و400 واط.

وأكد الشريف أن هناك فرقا تعمل هذه الأيام على مدار الساعة لمتابعة أعمال المقاول وتفقد عناصر الشبكة والمحافظة على كفاءتها.