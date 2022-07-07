أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، سعي وزارة البيئة مع الجهات ذات العلاقة لضرورة توفر خيارات تساهم في تفادي ازدحام المسالخ النظامية.

وبين المهندس الغامدي أن أمانة جدة أتاحت الفرصة لأصحاب 64 مطبخا موزعين في أنحاء المحافظة للحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمة «ذبح الأضاحي»، وذلك خلال يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة من شهر ذي الحجة الجاري وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين.

يذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اعتمد خطة عمل المسالخ في محافظة جدة لموسم حج 1443هـ والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين، وذلك بتهيئة مسلخ جدة الرئيسي (شرق الخط السريع)، ومسلخ سوق الأنعام المركزي (جنوب المحافظة بمنطقة الخمرة)، ومسالخ ثابتة لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.