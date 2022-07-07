أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الوزارة تقدم في موسم حج هذا العام أفضل الخدمات بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتسخر الإمكانات والبروتوكولات والأدلة العلاجية لخدمة ضيوف الرحمن.

وردا على سؤال «عكاظ» في المؤتمر الصحفي اليومي للحج الذي عقد اليوم (الخميس) حول مستجدات «الصحة» في استخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة في حج هذا العام، قال العبدالعالي: «بشكل عام، السعودية تميزت بتطبيق التقنيات الحديثة وأفضل التطبيقات، ولدينا ريادة فيها على مدى سنوات متعددة».

وأضاف: «نطبق البروتوكولات والأدلة العلاجية، ونمتلك أمهر الكوادر الصحية لتقديم الخدمات للحجاج، ومن ضمنها الخدمات التقنية، ومنها الرعاية الافتراضية عن بعد، مستشفى الصحة الافتراضي الذي قدم خدماته اليوم لأكثر من 1700 حالة حتى الآن، وتقديم خدمات متقدمة للأشعة الافتراضية، والعناية المركزة، والدعم للجلطات الدماغية، وتقدم خدمات استشارة افتراضيا للعيادات من خلال تخصصات دقيقة عبر برامج عن بعد، وكذلك هناك تطبيقات لـ«هولو دوكتور»، إضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من التقنيات في أبرز التحليلات المتقدمة لجعل مواسم الحج وجعل الحجاج ينعمون بصحة وسلام وأمان وتقدم لهم أفضل مستويات الرعاية».