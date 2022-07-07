«ابتسموا فكل شي يدعو للفرح والسعادة».. بهذه الكلمات بدأ مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل حديثه للإعلام بعد وصوله إلى مشعر منى اليوم (الخميس)؛ لمتابعة أعمال الحج والوقوف ميدانياً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي.

وفور وصول الأمير خالد الفيصل، كان في استقباله نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان وعددٌ من المسؤولين في القطاعين العسكري والمدني.

وخلال المؤتمر، أعلن الأمير خالد الفيصل أنه تم ضبط أكثر من 2500 مخالف لنظامي الإقامة وأمن الحدود من جنسيات مختلفة في مدينة مكة المكرمة يشتبه في محاولتهم دخول المشاعر لأداء الحج دون تصريح، كما تم ضبط 19 ناقلاً لمخالفي أنظمة الحج وتم ضبط أكثر من 76 حملة وإعلان وهمي للحج، كما تمت إعادة ما يزيد على 111 ألف مخالف وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخص لها بدخول مكة المكرمة.

وقال: «أشكر الله سبحانه وتعالى أن منّ على ضيوف الرحمن بالتوافد إلى المشاعر المقدسة وقضاء يوم التروية بمشعر منى دون تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية».

وأضاف: «أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نظير ما تم توفيره من إمكانات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في يسر وطمأنينة، فبالرغم من تفشي فايروس كورونا خلال العامين الماضيين، إلا أن السعودية لم توقف الحج بل أدى المسلمون المناسك بأعداد محدودة وفق إجراءات احترازية عالية، وفي هذا العام نعود إلى رفع الأعداد إلى مليون حاج وسط منظومة متكاملة من الخدمات الرامية للتسهيل عليهم والحفاظ على سلامتهم. أشكر الجهات العاملة والمتطوعين والذين يقدمون أنموذجاً مشرفاً في خدمة ضيوف الرحمن».

عقب ذلك، أعلن أمير منطقة مكة المكرمة أن عدد العاملين في خدمة ضيوف الرحمن يتجاوز 150 ألفاً من رجال الأمن والعاملين في الميدان، كاشفا أنه تم ضبط أكثر من 2500 مخالف لنظامي الإقامة وأمن الحدود من جنسيات مختلفة في مدينة مكة المكرمة يشتبه في محاولتهم دخول المشاعر لأداء الحج دون تصريح، كما تم ضبط 19 ناقلاً لمخالفي أنظمة الحج وتم ضبط أكثر من 76 حملة وإعلان وهمي للحج، وأفاد بأنه تمت إعادة ما يزيد على 111 ألف مخالف وأكثر من 68 ألف مركبة غير مرخص لها بدخول مكة المكرمة.

وعن الخدمات ذكر أن أحمال الكهرباء في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال حج هذا العام تقدر بما يزيد على 3800 ميقاوات، فيما سيتم ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة.

وعن الجانب الصحي، قال الفيصل «تم تجهيز 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير، يساندها 171 مركزاً صحياً، إضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف لتقديم الرعاية الطبية للحجيج، وسينقل قطار المشاعر 210 آلاف حاج، فيما سيتم نقل 790 ألف حاج بواسطة 16 ألف حافلة حديثة».