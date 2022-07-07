كشف برنامج «حساب المواطن» خطوات تسجيل الأرملة ضمن المستفيدين من الدعم، بعد وفاة زوجها، وخطوات تسجيل المرأة المطلقة، سواء في حال وجود أو عدم وجود تابعين لكل منهما.

وقال البرنامج إن بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن).

وأضاف «حساب المواطن»: «في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند».

وأكد البرنامج أن بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن)، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.