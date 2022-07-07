تمكن مراقبو أمانة عسير خلال جولة ميدانية تعقبية من ضبط معمل متصل بسكن عمالة مخالف في أحد الأحياء بمدينة أبها، والذي كان يصنع أنواعا من الحلويات بمواد منتهية الصلاحية، فيما تم رصد عدة مخالفات كان أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وشروط النقل والتخزين، وسوء تداول المواد الغذائية، إضافة إلى عدم خضوعه للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته لا يحملون شهادات صحية، وتم ضبط 7 عمال لا يحملون شهادات صحية وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك. وضبطت فِرَق الرقابة في الأمانة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وبمساندة أمنية أكثر من طن ونصف من المواد الغذائية الفاسدة، ونحو نصف طن من الخضراوات التي فقدت خواصها الطبيعية، وتظهر عليها علامات التلف والتعفن، كما تم ضبط عدد كبير من التجهيزات الظاهرة عليها علامات التلف والفساد. وشددت أمانة عسير على المنشآت التجارية بضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، وألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفِرَق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.