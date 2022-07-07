تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق تثبيت الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وتثمن جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة وذلك تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل. وتشدد وزارة الخارجية على موقف المملكة الراسخ والداعم لكل مايضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وتؤكد أن الهدنة تهدف في المقام الأول التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كما تؤكد أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.