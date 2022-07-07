أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه بناء على ما تمت ملاحظته من فرق الرصد الميدانية للوزارة، تم إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج «شقيقين»، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب، مؤكدة أن الوزارة تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها.

وأكدت الوزارة متابعتها لجميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج، ورصدها لكافة المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بضرورة تيسير تقديم الخدمات لهم، وفق إجراءات تسهل تأديتهم لنسكهم.

وشددت الوزارة على أنها تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعياً منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.