تشارك القوات الجوية الملكية السعودية، بفعالية في موسم حج هذا العام في إدارة المجال الجوي للمشاعر المقدسة، ومساندة الأمن العام والقطاعات الحكومية الأخرى، خلال حج هذا العام.وأكد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في مهمة الحج العقيد الطيار الركن خالد المطيري، أن القوات الجوية تعمل على مساندة الأمن العام بعدد من الطائرات العمودية المجهزة بأحدث التقنيات على مدار الساعة.وأوضح أن القوات الجوية، تتابع مع الجهات المعنية، في وزارة الداخلية الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة، ومراقبة منافذ العاصمة المقدسة ونقاط الفرز؛ لمنع تسرب مخالفي أنظمة الحج إلى المشاعر المقدسة.وأشار إلى مساندة القوات وزارة الإعلام في النقل والبث التليفزيوني، مشدداً على أن هناك تعاوناً مستمراً مع عدة جهات مشاركة في مهمة الحج؛ للاستفادة من طائرات القوات الجوية من خلال تنسيق وجدولة الرحلات الجوية لعدد من الجهات الحكومية، لافتاً إلى أن هدفهم الرئيسي هو تحقيق الأمن والسلامة للحجاج والاستعداد لمواجهة أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامتهم.