حث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشاركين في خدمات ضيوف البيت الحرام على بذل مزيد من الجهد في سبيل راحة الحجاج، رافعاً الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، على توجيهاتهما السديدة لتقديم أرقى الخدمات.جاء ذلك خلال تفقد آل الشيخ أمس مقر الوزارة في مشعر منى، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن قبل توافدهم لقضاء يوم التروية في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة؛ تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.وتجول آل الشيخ في مقر الوزارة بمشعر منى على كافة الإدارات واللجان العاملة في خدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم والتجهيزات، كما تابع سير الأعمال مستمعاً من المسؤولين إلى الاستعدادات النهائية لبدء استقبال ضيوف الرحمن ليوم التروية.كما تفقد الوزير العيادة الطبية وكبائن تلقي الاتصالات، وتابع آلية استقبال المكالمات عبر الهاتف المجاني المُخصص لضيوف البيت الحرام، وآلية عمل خدمة الرد الآلي للفتاوى (8002451000) وعمل المترجمين وسير البرامج الدعوية والإرشادية عبر التقنيات الحديثة التي تقدمها الوزارة طيلة موسم الحج، بمشاركة عدد من العلماء والدعاة، كما تفقد المركز الإعلامي المتخصص لنقل وتغطية أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة المقدمة لضيوف البيت الحرام.