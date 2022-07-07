يتدفق جموع حجاج البيت الحرام، مع إشراقة صباح اليوم الثامن من شهر ذي الحجة على مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بالهدي النبوي، رافعين أصواتهم بالتلبية «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»، متجهين إلى المولى عز وجل بقلوبهم، تلهج ألسنتهم على اختلاف لغاتهم بتلبية نداء الخالق جل جلاله وبذكره تعالى، استجابة لأمر الحق في قوله تعالى: «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق». وتتم رحلة الحجيج في مرحلتها الأولى صباح اليوم الثامن بالتصعيد من مكة المكرمة إلى منى وسط أجواء روحانية، وذلك بفضل ما هيأته لهم حكومة السعودية بتوجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل من إمكانات في مختلف المجالات وفي مقدمتها شبكة الطرق السريعة الحديثة بما اشتملت عليه من أنفاق وجسور وقطارات.كما يساهم أفراد قوى الأمن من جميع القطاعات العسكرية في تعزيز جهود رجال المرور في تنظيم حركة التصعيد وإرشاد ضيوف البيت الحرام، ومساعدتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.حركة السيروفقاً للتقارير الميدانية، التي تابعتها «عكاظ» فإن حركة السير ستتم بمزيد من السهولة واليسر، وذلك يعود إلى دقة التنظيم ورحابة الطرق التى تربط بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتعددها واستخدام التقنية الحديثة فى تصميمها. النقل الحديثساهمت وسائل النقل الحديثة المزودة بما يوفر الراحة للحجاج من دور فى خدمة ضيوف البيت الحرام، فضلاً عن سلامة المعلومات الإرشادية، وتعاون كافة الجهات المعنية في تقديمها للحاج بما يحقق راحته وخدمته على الوجه المطلوب، وقد يسرت الطرق المخصصة للمشاة بعد توسعتها وتغطيتها وتظليلها لحمايتهم من أشعة الشمس، وكذلك الأنفاق المخصصة لهم. الخدمات الصحيةتابعت «عكاظ» توفر كافة الخدمات التموينية والصحية والإرشادية على مختلف الطرق المؤدية إلى منى، إضافة إلى اكتمال جميع المرافق والخدمات وفق ماهو مخطط له في مشعر منى، وكذلك توفير جميع الخدمات وتقديم كافة التسهيلات لضيوف البيت الحرام، حيث تتواجد عشرات المستشفيات والمركز الصحية التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية بالحرس الوطني والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر السعودي، وكذلك المستوصفات والمراكز الصحية ومراكز ضربات الشمس والإرهاق الحراري. توافر الاتصالاترصدت «عكاظ» توفر مراكز الاتصالات في جميع المشاعر المقدسة، التي تربط الحاج بأهله وذويه في مختلف أنحاء العالم عبر الاتصالات الهاتفية والبريدية والبرقية والتلكسية. شبكات المياهووفرت كميات المياه اللازمة لحجاج البيت الحرام في منى وفي كافة أنحاء المشاعر المقدسة، إلى جانب انتشار البرادات والمياه الصحية.