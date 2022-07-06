دَشَّنَ وزيرِ الشؤونِ الإسلاميةِ والدعوةِ والإرشادِ رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم (الأربعاء)، في مسجد الخيف بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي مشروعَ تركيبِ أجهزة الإنعاش القلبي في مساجد المشاعر المقدسة، وذلك بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي.

ويهدفُ المشروعُ إلى توفير أجهزة صَدَمَاتِ القلب الكهربائية الخارجية الآلية في مساجد المشاعر المقدسة يستخدمُه منسوبو المساجد ممن خضعوا للتدريب المناسب بشكل سريع على المرضى الذين يعانون من بعض المشكلات القلبية ريثما تصلُ سيارةُ الإسعاف، وهو ما يُعَزِّزُ فرصَ البقاء على قيد الحياة في إطار الحرص على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام.

وأَكَّدَ آل الشيخ في تصريح له عقب مراسم التدشين أنَّ مشروعَ تركيب أجهزة الإنعاش القلبي في مساجد المشاعر المقدسة، يأتي بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي وتزامناً مع بدء موسم الحج لهذا العام، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن من خلال تسخير كل الإمكانيات والسبل لسلامتهم وراحتهم.

وقَدَّمَ آل الشيخ الشكرَ الجزيلَ لخادمِ الحرمين ووليِّ العهدِ، على ما يلقاه المسلمون في هذه البلاد المباركة من عناية كبيرة تتمثلُ على جميع الأصعدة؛ سواءً لتأمين السُبل أو الخدمات الصحية والإسعافية، أو الإعاشة ووسائل الطب والسلامة وتأمين الناس في حياتهم وأمنهم، مشيداً بالجهود التي تبذلُها مختلفُ قطاعاتِ الدولة لتأمين الحجاج والحرص على سلامتهم وأمنهم والتي وصفَها بأنها مهمةٌ وشرفٌ عظيمٌ يتسابقُ عليها جميعُ أبناء المملكة المخلصين.

من جهته، نوَّهَ رئيسُ هيئةِ الهلالِ الأحمرِ السعودي أنَّ الشراكةَ مع الوزارة شَمِلَتْ تركيبَ الأجهزة وتدريب منسوبي المساجد والمشرفين على آلية التعامل مع هذه الأجهزة، وهي شراكةٌ تتوافقُ مع الرؤى والتوجيهات التي تتطلعُ لها القيادةُ الرشيدةُ وفق الرؤية.