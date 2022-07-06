وقف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب خلال جولته التفقدية للنيابات العامة المباشرة لمهامها في حج هذا العام 1443هـ، على سير العمل في النيابة العامة بمحافظة الطائف، وأكد خلالها على وجوب تضافر الجهود لمعالجة القضايا التي تباشرها النيابات المتخصصة في نيابة المحافظة وفق النظام، لا سيما المرتبطة بالحج.

وشدد على أهمية مراعاة الضمانات المقررة للأفراد وفق الأنظمة السعودية، خصوصاً الموقوفين منهم، وسرعة إنهاء إجراءات قضاياهم عاجلاً ومنحها الأولوية.

ونوه بما توليه القيادة من اهتمام ودعم للأجهزة العدلية لرفع كفاءة أداء أعمالها القضائية؛ للقيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها على أكمل وجه.