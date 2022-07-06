يشهد موسم الحج هذا العام انعقاد مؤتمر صحفي يومي ابتداء من يوم التروية غدا (الخميس) 8 ذي الحجة الموافق 7 يوليو 2022، وذلك عند الساعة 7:45 مساء.

ويستضيف المؤتمر الصحفي، المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، والمتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد.

وتشمل محاور المؤتمر: الإجراءات الوقائية، وجاهزية الخدمات الصحية، والحالة الصحية للحجاج، والإيجاز الأمني اليومي، والاستعدادات وجاهزية منظومة خدمات الحج، ووصول الحجاج ومبيتهم في مشعر منى، وملامح تصعيد الحجاج لمشعر عرفات.