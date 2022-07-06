«المجاهدين» في مداخل مكة المكرمة بالمرصاد للمخالفين. (تصوير: مديني عسيري)
«المجاهدين» في مداخل مكة المكرمة بالمرصاد للمخالفين. (تصوير: مديني عسيري)
تغطية الطرق البرية. (تصوير: مديني عسيري)
تغطية الطرق البرية. (تصوير: مديني عسيري)
متابعة صحة التصاريح والدخول إلى المشاعر. (تصوير: مديني عسيري)
متابعة صحة التصاريح والدخول إلى المشاعر. (تصوير: مديني عسيري)
تفتيش دقيق من «المجاهدين» على المركبات. (تصوير: مديني عسيري)
تفتيش دقيق من «المجاهدين» على المركبات. (تصوير: مديني عسيري)
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