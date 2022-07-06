أمن وأمان واطمئنان أخبار الأربعاء 06 يوليو 2022 01:22 20 مشاهدة «المجاهدين» في مداخل مكة المكرمة بالمرصاد للمخالفين. (تصوير: مديني عسيري) تغطية الطرق البرية. (تصوير: مديني عسيري) متابعة صحة التصاريح والدخول إلى المشاعر. (تصوير: مديني عسيري) تفتيش دقيق من «المجاهدين» على المركبات. (تصوير: مديني عسيري) «المجاهدين» في مداخل مكة المكرمة بالمرصاد للمخالفين. (تصوير: مديني عسيري) تغطية الطرق البرية. (تصوير: مديني عسيري) متابعة صحة التصاريح والدخول إلى المشاعر. (تصوير: مديني عسيري) تفتيش دقيق من «المجاهدين» على المركبات. (تصوير: مديني عسيري) -A +A < Previous PageNext Page >