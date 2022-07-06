فيما يحضر وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، في مدينة باراماريبو، الجلسة الافتتاحية الـ43 لقادة منظمة الجماعة الكاريبية (CARICOM)، وذلك بدعوة من جمهورية سورينام (رئيسة الدورة الحالية)، استعرض الوزيرعادل الجبير، خلال لقائه مع ممثلي مجلس الأديان السورينامي، وذلك بمقر وزارة خارجية جمهورية سورينام في العاصمة باراماريبو، سياسة المملكة الثابتة والراسخة في دعم التعايش السلمي من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مؤكداً أن المملكة تهدف لخدمة الدين ونشر ثقافة التسامح التي دعا إليها الإسلام والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.من جهتها، أقامت مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية (caricom) على هامش اجتماعها الـ43 على مستوى القادة في مدينة باراماريبو عاصمة جمهورية سورينام، غداء عمل مع الوزير الجبير.وأعرب الجبير عن شكر المملكة لكافة دول المجموعة على دعمها لاستضافة الرياض لإكسبو 2030، كما جرى بحث العلاقات بين المملكة والمجموعة وتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات. حضر الاجتماع وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر بن إبراهيم البدر، والوفد المرافق له.