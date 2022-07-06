تفاؤل كبير صاحَب الأمر الملكي بتخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، خاصة في تخصيص أكثر من نصف المبلغ كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، مع تخصيص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.إن تخصيص تلك المبلغ لدعم الفئات الأكثر حاجة يسهم في دعم اقتصاد المملكة، عبر زيادة القوة الشرائية، وتخفيف حدة الارتفاعات على المستهلكين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية على مستوى العالم.وسيسهم دعم مستفيدي حساب المواطن والضمان الاجتماعي في تسريع عجلة دوران النقد، بما يدعم حركة التجارة المحلية، التي سينعكس أثرها إيجابا على المنشآت والأفراد، ولن تقتصر الفائدة على من خصص لهم الدعم المباشر فقط.فيما سينعكس دعم صغار مربي الماشية، في مواصلة أعمالهم خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، لينعكس أثره إيجابا على المزارعين والمربين، ويدعم تجارة البيئة التي يتوقع أن تسجل نموا قويا الفترة القادمة.