نوه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بالتوجيه الكريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً؛ منها 10.4 مليار ريال كتحويلات نقدية مباشرة، لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية، والتأكد من توفرها. وأوضح المهندس الفضلي في تصريح له بهذه المناسبة، أن تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الحكيمة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وكذلك استمراراً لمسيرة التنمية والتطوير، ومتابعة المخزونات الرئيسية، والعمل بشكل متواصل على توفير سلاسل الإمداد المحلية والخارجية.وثمن الفضلي، اهتمام القيادة بمراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية، التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك، إضافة إلى تعزيز مخزونات السلع الغذائية الأساسية، ودعم استمراريتها في أسواق المملكة التي تتميز بوضعها الآمن.