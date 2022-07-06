رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.جاء ذلك عقب صدور الأمر الملكي، بناءً على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، بتخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443 ـ 1444هـ، 2022.وقال:«إن هذا الدعم يأتي في إطار دعم الأسر الضمانية لمواجهة ارتفاع الأسعار دولياً ومحلياً، وفي إطار حرص حكومة المملكة على تلمس احتياجات المواطنين».كما رفع شكره لولي العهد، نظير اهتمامه غير المستغرب باحتياجات المواطنين، خصوصا الأكثر احتياجاً، وضرورة مراعاتهم في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.يذكر أن هذا الدعم الكريم سيشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، ومن المتوقع إيداع مبالغ المستحقين في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.