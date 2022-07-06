أكملت القطاعات والأجهزة الحكومية العاملة في برنامج ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة بعد أن قضوا أياماً للصلاة في المسجد النبوي الشريف خلال موسم ما قبل الحج قبل أداء فريضة الحج هذا العام.وشهدت مرحلة التفويج أمس، انسيابية في تصعيد أكثر من 48 ألف حاج من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة عبر الحافلات انطلاقاً من مركز مراقبة التفويج وميقات ذي الحليفة ومركز حجاج البر، فيما استقل 725 حاجاً رحلات قطار الحرمين أمس إلى محطة القطار بمكة المكرمة ليصل إجمالي الحجاج المغادرين من المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج 369.434 حاجاً من مختلف الجنسيات.واستقبلت المدينة المنورة خلال الموسم 382.853 حاجاً من مختلف الدول من بينهم 6.935 حاجاً وصلوا أمس من عدة دول إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة والجهات ذات العلاقة، متابعة أعمال تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إذ يشهد اليوم «السادس من ذي الحجة» تصعيد 13 ألف حاج يمثّلون العدد المتبقي من الحجاج في المدينة المنورة بما فيهم الحجاج الفرادى.