كثّفت وزارة الصحة جولاتها الميدانية لقياس مدى التزام البعثات الطبية لحجاج الداخل والخارج، والمؤسسات الصحية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الوزارة أن فريق لجنة الالتزام الرئيسية انتشر في عدد من المواقع للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية، لتغطي تلك الجولات جميع أحياء مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

وقالت «الصحة» إن تلك الجولات التي وصل عددها حتى اليوم إلى ٣٣٠٠ جولة، منها ١٤٠٠ جولة تركزت على البعثات والعيادات الطبية المرافقة لحجاج الخارج والداخل، تهدُف إلى الحد من المخالفات الصحية، وتصحيح أي مخالفة يتم رصدها، للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، ومنع أي تفشيات للعدوى.

وأضافت: خلال الجولات الميدانية الممتدة على مدار الساعة، رصد الفريق نحو (٤٢٢٢) مخالفة، تمت معالجة وتصحيح أكثر من 70٪؜ منها، إضافة إلى تواصل متابعة عمليات تصحيح، ومعالجة كافة المخالفات، فيما تفاعلت اللجنة مع أكثر من 900 بلاغ، واتخذت اللازم حيالها.

وكثّفت الوزارة زياراتها الرقابية على المؤسسات الصحية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ بلغت تلك الزيارات ٢٩٠٠ زيارة، تم خلالها ضبط ٣٠١ مخالفة، بهدف رفع مستوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات الصحية الخاصة والعامة.