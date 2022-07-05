أكد أمراء المناطق أن ما صدر من توجيهات كريمة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، يعكس ما توليه القيادة الحكيمة من رعاية واهتمام بالغ بأبناء هذا الوطن لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، ومواجهة الظروف المحيطة بذلك.

حيث قال أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إن هذا الدعم الكبير يأتي امتداداً لعناية وحرص القيادة الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن، ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة الارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.

وأكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أن التوجيهات الكريمة تجسد اهتمام القيادة الحكيمة والرعاية والعناية التي توليهما لأبناء الوطن وتوفير العيش الكريم لهم من خلال تهيئة الظروف لراحتهم ورفاهيتهم، وتيسير جميع أمور حياتهم المعيشية.

من جهته ثمن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان التوجيه الكريم، مؤكدا أنه يعكس حرص القيادة الحكيمة في تلمس احتياجات أبنائها، ومراعاة ظروف المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة ارتفاع تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.

وقال أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف إن الأوامر الملكية تؤكد عمق العلاقة بين القيادة والشعب، ومدى الحرص والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- واهتمامهما على تقديم كل ما من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.