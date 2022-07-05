ثمّن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تخصيص القيادة 20 مليار ريال، لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمي، وعدّ الأمير حسام، عناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، أولوية؛ لتوفير العيش الرغيد والحياة الكريمة.

ورفع أمير منطقة الباحة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد -حفظهما الله- على التوجيه الكريم بتخصيص 20 ملياراً لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن التوجيهات الكريمة لدعم مستحقي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، ودعم المستفيدين من برنامج صغار مربي الماشية، تجسد اهتمام القيادة الحكيمة والرعاية والعناية بالشعب السعودي، وتهيئة الظروف لراحتهم ورفاهيتهم.

ودعا أمير منطقة الباحة المولى -عز وجل- أن يحفظ حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والسعادة، والرخاء على القيادة والوطن والمواطنين والمقيمين.