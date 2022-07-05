أكد وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي أن قرار خفض نسب الحجاج يحقق مقاصد الشريعة بالحفاظ على النفوس وسلامتها وصحتها، مشيراً إلى أن التخفيض يحقق المصلحة العامة في ضل تداعيات جائحة كورونا. ورأى الوزير التونسي أن الاحترازات الصحية وضعت حرصا على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مشدداً على أن وزارة الشؤون الدينية التونسية تعوّل على وعي الحاج التونسي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمملكة، خصوصاً في موسم الحج. وأثنى الوزير التونسي على ما تقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام وحرصها على سلامتهم.