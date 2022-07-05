استعادت أمانة محافظة جدة 48 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلديتي (بريمان وأم السلم الفرعيتين) بعد رصد عدد من الإحداثات تمثلت في بناء أحواش وأعمدة مسلحة ومواقع تجارية ومخطط عشوائي.

وبينت الأمانة أنه في إطار جهودها لمنع وإزالة المخالفات والمحافظة على الممتلكات العامة، بالإضافة لتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء، تمكنت فرق الرقابة الميدانية ببلدية بريمان من رصد 11 سورا مخالفا بحي الأجواد الشعبي على مساحة إجماية بلغت 32 ألف متر مربع.

وأضافت أن جهود بلدية أم السلم أسفرت كذلك عن رصد مخطط مخالف ومحطة وقود تحت الإنشاء وأعمدة مسلحة لمحلات تجارية، بلغت مساحتها الإجمالية 16 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات وإزالة الإحداثات كافة في نطاق البلديتين.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات وعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.