أعلنت جمعية المبادرات المتميزة «مبادر» أسماء المتأهلين والمتأهلات للمرحلة النهائية في الدورة التاسعة من منافسات جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز، التي تأتي تقديراً لدور المعلم والمعلمة في النهوض بالمجتمع.

المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع الذي اعتمد أسماء المتأهلين والمتأهلات، قدم التهنئة لهم بهذه المناسبة، كما قدم شكره لرئيس وأعضاء جمعية المبادرات المتميزة على حرصهم ودعمهم لهذه الجائزة المتميزة، التي تؤكد نجاحها عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن الجائزة أذكت روح التنافس الشريف بين المعلمين والمعلمات، وأسهمت في تقديم أفضل ما لديهم من مهارات، وهو ما ينعكس إيجاباً على المجتمع التعليمي لتجويد المخرجات التعليمية، مثمناً كذلك دور مركز التميز بتعليم جدة لجهوده في تحكيم الأعمال المقدمة للمنافسة على الجائزة.

من جانبه قدم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة أسامة الخريجي التهنئة للمتأهلين والمتأهلات للمرحلة النهائية من منافسات الجائزة التي تشهد إقبالاً متزايداً في كل عام ما يؤكد نجاحها، مبيّناً أن الدورة التاسعة شهدت تسجيل 24600 معلّم ومعلّمة، فيما بلغ إجمالي الملفات النهائية المرشحة من مكاتب التعليم 65 ملفاً تم ترشيح 22 ملفاً منها للمرحلة النهائية وفق آلية تحكيم دقيقة من قبل مركز التميز بتعليم جدة.

وأضاف الخريجي أن بداية المقابلات النهائية للمتأهلين والمتأهلات ستبدأ يوم الأحد 1444/02/15هـ -2022/09/11م وحتى يوم الخميس 1444/02/19هـ - 2022/09/15م.

وفيما يلي رابط أسماء المتأهلين والمتأهلات للمرحلة النهائية من الجائزة في دورتها التاسعة

https://ja4t.org/PDF/listNamesOFfinal2022.pdf