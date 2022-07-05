بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس ملاوي الرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ملاوي الصديق، التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس ملاوي الرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب ملاوي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.