أعلنت الشرطة الأمريكية، صباح (الثلاثاء) القبض على «روبيرت كريمو» المتهم بإطلاق النار أثناء المسيرة الاحتفالية بمناسبة يوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في المدينة التابعة لولاية إلينوي.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً، مؤكدا أنه تم العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ عمليته.

يذكر أن شخصا مجهولا أطلق النار من سطح مبنى على المشاركين في مسيرة احتفالية بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي في منطقة هايلاند بارك بضواحي شيكاغو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة نحو 30 بجروح.