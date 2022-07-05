تابع أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الخدمات التنموية المقدمة لأهالي قرى «مليحة»، الواقعة في الجزء الغربي الجنوبي من محافظة محايل، الذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف نسمة، في لقاء جمع الأهالي وقيادات الجهات ذات العلاقة بقرى مليحة.وجرى خلال اللقاء استعراض أعمال اللجنة التي وجّه بتشكيلها منتصف ربيع الأول من العام الحالي، وذلك لرفع مستوى الخدمات التنموية المقدمة في مجال التعليم، والتأكد من سلامة مرافق المجمعات التعليمية للبنين والبنات، كذلك رفع مستوى الخدمات البلدية في قرى «مليحة»، من خلال أعمال السفلتة والمسح وفتح الطرق والإنارة وأعمال النظافة العامة والصيانة الدورية لطريق (مليحة - بني ذيب).وناقش، خلال اللقاء، مستوى الخدمات الصحية التي تتمثل في المخيم الصحي وخدمة السيارات الطبية المتنقلة، وخدمات العربة المتنقلة والعيادة المتنقلة، إضافةً إلى الخدمات التوعوية كالتطعيمات والمتابعة، والفحص الاستكشافي وخدمات وقائية كالرش الفراغي للحد من الأمراض المنقولة، كذلك تمت مناقشة ما تم إنجازه في الخدمات الاجتماعية وخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه والشؤون الإسلامية وخدمات البيئة والمياه والزراعة.وكرم الأمير تركي بن طلال، خلال اللقاء، ابناً من أبناء قرى مليحة عضو فريق عون التطوعي، نظير جهوده المجتمعية، والفرق الفائزة ببطولة تكاتف القوى الرمضانية على كأس الأمير تركي بن طلال، التي أقامها شباب قرى مليحة، ومدرب المنتخب السعودي (تحت سن 23 سنة) سعد الشهري ووالده بعد تحقيق المنتخب كأس آسيا للشباب.كما تم تكريم شيخ شمل قبائل بني مالك عسير، الشيخ أحمد بن علي بن معدي؛ نظير مساهمته بالوقوف على إحدى الحالات الإنسانية بقرى مليحة.