أكد المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ، أن رجال المرور سيباشرون اعتبارا من الساعة الـ12 من ليلة الخامس من شهر ذي الحجة، تنفيذ مهماتهم في مداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.وأوضح العميد الشويرخ، أنه يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرّح لها بالدخول.