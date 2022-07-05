قدمت وزارة الصحة أكثر من 30 نظاماً غذائياً للحجاج المرضى في موسم حج هذا العام، وذلك حسب حالتهم الصحية والحميات المحددة لهم من الطبيب المختص، عبر وجبات مطهية ومستحضرات غذائية تتم متابعتها في العناية المركزة وأقسام التنويم الأخرى عن طريق أخصائي التغذية السريرية.وأوضحت «الصحة»، أن لجنة التغذية في الوزارة تقوم بعملية الإشراف على سير أحوال التغذية في مستشفيات المشاعر المقدسة، وجهزت 11 قسم تغذية في مشعري منى وعرفات، و20 صالة طعام يشرف عليها 85 مختصا بالغذاء والتغذية ويخدم فيها نحو 540 عاملا تم تدريبهم على أفضل الممارسات والاشتراطات الصحية والطرق السليمة في إعداد وتداول الغذاء.وأشارت إلى أن لجنة التغذية قامت بالتعاون مع جامعة أم القرى بتدريب المختصين في الغذاء المشاركين في موسم الحج، من خلال 4 برامج تدريبية.