أقرت النيابة العامة في موسم حج هذا العام استحداث نيابة جديدة باسم «نيابة أعمال الحج»، يتبعها 20 نيابة متخصصة تعمل على مدار الساعة في المشاعر المقدسة.وتتلخص مهماتها في مباشرة كافة الاختصاصات القضائية النيابية، ومنها التحقيق، والادعاء العام، واستئناف الأحكام، والرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، بكوادر بشرية ذات كفاءة عدلية متميزة.وبشأن الإجراءات النيابية في موسم الحج، فإنها تتم عبر عملية تقنية متكاملة، ضمن مؤشرات قياس وتقييم، لضمان معالجة القضايا بشكل عاجل، إضافة إلى توثيقها وحفظ إجراءاتها وذلك ضمن مبادرة نيابة بلا ورق.ويشارك مركز الاتصال والعمليات النيابية بمركبات مهيأة بأحدث الأجهزة التقنية لسرعة الانتقال والمعاينة ومباشرة الإجراءات من موقع الحـدث ومسرح الجـريمة.وكانت النيابة العامة أكدت أنه يحظر الاعتداء عمداً على رجل الأمن أثناء مباشرته مهمات عمله، أو إلحاق التلفيات عمداً بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، وأن ‏اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من رجال الأمن يسهم بفاعلية في الاستفادة الفضلى من الخدمات المقدمة لضيوف البيت الحرام، ويجنّب تَبِعات المساءلات الجزائية المنطوية على انتهاك المصالح المحمية جنائياً في هذا الشأن.