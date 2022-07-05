أكد قائد قوات أمن المنشآت اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، جاهزية قوات أمن المنشآت المشاركة في موسم حج العام الحالي، للقيام بالمهام الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، والتكامل مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة من خلال إدارة وتنظيم حركة الحشود والمشاة بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين، ومساندة ودعم الأمن العام في طوق الانتشار الأمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، ودعم الأمن العام في تنظيم حركة الحشود والمشاة، إضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية ذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال موسم الحج.

كما أكد قائد قوات أمن المنشآت، الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام والالتزام بالحج، وفقا للإجراءات النظامية المقررة من قبل وزارة الداخلية ومتابعة من قيادة قوات أمن الحج، وأنه لا حج لغير المصرح لهم، حفاظا على سلامتهم.