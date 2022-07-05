أعلنت أمانة محافظة جدة اكتمال أعمال التقاطعات السطحية لمشروع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع طريق المدينة المنورة، من خدمات تكميلية ومرافق، إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع وتحرير الحركة المرورية للمركبات على التقاطعات وطرق الخدمة.

وبينت الأمانة أن الخدمات السطحية للنفق تضمنت تنفيذ تقاطعات مسارات الخدمة التي تساهم في توجيه الحركة المرورية والحد من ارتداد المركبات، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتقليل الكثافة المرورية للطرق بالمنطقة المحيطة.

وكانت الأمانة قد حررت الحركة المرورية داخل النفق في 8 فبراير 2022. ويهدف المشروع الذي بلغت تكلفته الإجمالية 240.393.735 ريالا، إلى تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضافت أمانة جدة أن مشروع النفق نُفذ على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق/غرب) بطول 650م متضمنا مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب، وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين، وكذلك تحسين مستوى الخدمة على التقاطع السطحي، وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسها على زمن الرحلة، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

الجدير بالذكر، أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة للارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها، وسيضاف إلى منظومة مشاريع الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها في أنحاء المحافظة خلال الأعوام الماضية وساهمت في تحسين التقاطعات والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.