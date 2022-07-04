يأتي صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، تأكيداً على استشعار القيادة الرشيدة وحرصها على حماية الأسر المُستحقة وتخفيف آثار الارتفاعات العالمية.

وتأتي حزمة الدعم التي خصصتها الحكومة لمواجهة ارتفاعات الأسعار العالمية، بإشراف ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار حرصه على أن يوجه الدعم لمُستحقيه بما يُخفف من حدة تأثرهم بالموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.

ويؤكد تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وإعادة فتح التقديم على البرنامج مجددا، الرغبة في دعم بعض الفئات واستيعاب الشرائح الأخرى ممن تنطبق عليهم أهلية الاستحقاق.

وجاءت قرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة تجاه الأسر المُستحقة في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، رغبة في دعم هذه الفئات لكونها الأشد حاجة لهذا الدعم المباشر في ظل ما تشهده الأسعار العالمية من ارتفاعات.

وستتيح إعادة فتح التقديم على برنامج حساب المواطن الفرصة أمام الأسر المُستحقة بالاستفادة من مبالغ الدعم المُباشرة بما يُسهم في تخفيف حدة تأثرهم بتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وقد راعت قرارات الدعم الحكومي التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه ولي العهد، صغار مُربي الماشية لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.

ويعكس تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية من المواد الأساسية للتعامل مع ارتفاع الأسعار عالميا، استشراف القيادة أبعاد الأزمة الحالية، ما يجعل من هذه الخطوة عامل استقرار في ظل الاحتمالات القائمة باستمرارية الأزمة على المستوى المنظور.

وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه ولي العهد بتخصيص الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، امتدادا للاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الشريحة من المجتمع لإعانتها على مواجهة تداعيات الأسعار العالمية.

ويُعد الدعم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه ولي العهد، معاشا أساسيا إضافيا لما تحظى به الأسر الضمانية من معاشات شهرية بحيث يصرف لمرة واحدة.

ويأتي الدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن حزمة من برامج الدعم الحكومية التي جاءت استجابة للارتفاع الأسعار العالمية وتقليل أثرها على الأسر المستحقة للدعم، الأمر الذي سوف يساعد المستحقين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.

وإيماناً من القيادة بمسؤوليتها تجاه مواطنيها ومواطناتها من الأسر المستحقة، سيشمل الدعم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في النظامين القديم والمطور ممن أعلنت أهليتهم منذ يونيو الجاري.

كما تأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه ولي العهد بتخصيص دعم إضافي للمسجلين في حساب المواطن، امتدادا للاهتمام الذي توليه الدولة للأسر الأشد حاجة للدعم لإعانتها على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وتهدف موافقة المقام الكريم على إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن إلى توسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط أهلية الاستحقاق.

وأثبت برنامج حساب المواطن كفاءة عالية لكونه أداة من الأدوات المثالية لتوجيه الدعم للمستحقين، إذ تأتي الاستعانة به لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية حاليا بعد نجاحه المتحقق منذ إقراره في تخفيف حدة تأثر الأسر لبعض الإصلاحات الاقتصادية.

وتعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن على معايير حجم ودخل الأسر، من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم الأعلى للأسر الأكثر احتياجاً مع فتح مجال لإضافة مستفيدين جدد بعد إعادة باب فتح باب التسجيل من جديد.