قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أحمد بن محمد الطويّان، شكره وتقديره لرئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة.

وأعرب الطويّان عن اعتزازه بهذه الثقة سائلاً الله تعالى أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الوطن الغالي وتحقيق تطلعات ولاة الأمر، داعيا المولى عز وجل النجاح في مهمته برفع مستوى اللعبة لما يطمح له الشباب السعودي ومحبو هذه الرياضة في ظل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين وولي عهده الأمين، ومتابعة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائبه، للوصول لأعلى المستويات وتحقيق أفضل النتائج والإنجازات في المحافل الإقليمية والقارية والدولية وبما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار.