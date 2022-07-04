حصل العالم السعودي الدكتور باسل بن صالح العمير على الجائزة الماسية و هي واحدة من أشهر الجوائز العالمية التي تمنحها جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية كأول شخص يحقق هذا اللقب من خارج البلاد.

وأوضح الدكتور العمير في حديث خاص لـ «عكاظ» أن الجائزة الماسية هي أرقى جائزة تمنحها كلية الهندسة في جامعة واشنطن على مستوى الولايات المتحدة قاطبة وهي تنقسم إلى عدة فئات تبدأ من جائزة حديثي التخرج (Early Career) إلى أعلى فئة وتسمى بجائزة العميد وهي التي حصلت عليها، وأشار العمير إلى أن جائزة العميد تمنح عادة لمن لهم باع طويل وإنجازات كبيرة في الهندسة والحاسب، وأول من حصل عليها كان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أرامكو في السبعينيات Frank Jungers، وفي السنة التالية حصل عليها رئيس شركة مايكروسوفت Brad Smith، ومن ثم حصل عليها الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج Dennis Muilenburg ولم يسبق أن منحت هذه الجائزة لشخص خارج الولايات المتحدة الأمريكية إلا هذه المرة، و هذا دليل على علو كعب العلماء السعوديين وقدرتهم على المنافسة.

وعن كيفية ترشحه وفوزه بهذه الجائزة ذكر الدكتور باسل: بعد ترشيحي للحصول عليها من قبل الجامعة وصلني بريد إلكتروني من مكتب العميدة يطلب مني اجتماعا عن بعد، و لا أخفيك أنني شعرت بسعادة غامرة عند قراءة الرسالة، إذ شعرت أن العميدة لن تتحمل عبء الاجتماع إلا إذا كانت ستخبرني بفوزي بالجائزة وهو ما تم بالفعل، إذ أكدت أنها اطلعت على كافة المرشحين لبقية الفئات واختارت الأفضل في رأيها لتكرمه بالجائزة الأرقى (جائزة العميد الماسية)، ثم باركت لي بالجائزة وقالت لي إنني أصغر من يحصل على هذه الجائزة التي تمنح عادة لمن لهم باع طويل في مجال الهندسة والحاسب.

وعن تقدير محكمي الجائزة للعالم السعودي وكفاءته العلمية أوضح الدكتور العمير أن العالم السعودي سمعته جيدة وأنا أعرف الكثير من الزملاء الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتفوقوا على نظرائهم من كافة الجنسيات المختلفة.

وبالنسبة لمحكمي هذه الجائزة بالذات فلم يكن العالم السعودي غريبا عليهم و لاسيما أنه قد أثبت جدارته طالبا وباحثا وعالما. واستطرد العمير قائلا: بنظرة سريعة على إنجازات شبابنا وبناتنا وتفوقهم على أقرانهم في الغربة ستجد أن الإنجاز الذي نتحدث عنه هنا لا يمثل إلا قطرة في بحر الإنجازات السابقة واللاحقة للعلماء السعوديين.

وختم الدكتور العمير حديثه لـ«عكاظ» برسالة وجهها إلى الشباب السعودي الطموح: لا تسمحوا لأحد أن يقنعكم بعدم قدرتكم على التفوق واجعلوا طموحكم يعانق عنان السماء وتذكروا دائماً القاعدة الذهبية: عندما تضع لنفسك أهدافا عالية، فستذهب بعيدا حتى لو لم تحقق جميع أهدافك؛ بينما إذا وضعت أهدافا متواضعة فلن تبتعد عنها كثيرا.

يذكر أن الدكتور باسل العمير هو أحد الباحثين السعوديين في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في علم التشفير وأمن المعلومات من جامعة واشنطن ويعمل أستاذا متعاونا بقسم الهندسة الكهربائية والحاسب في جامعة واشنطن، وسبق له أن حصل على جائزة رسالة الدكتوراه المميزة من مركز التميز لأمن المعلومات التابع لجامعة واشنطن لمساهماته النوعية في تأمين إنترنت الأشياء جائزة مركز التميز لبحوث أمن المعلومات التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكي ورئاسة أمن الدولة الأمريكية، كما ساهم في إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و تطويره حتى أصبح مركزاً يشار إليه بالبنان على المستوي الإقليمي، وهو كذلك مستشار في أمن المعلومات لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة.