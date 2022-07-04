كشف قائد قوات أمن الحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عن اعتماد وزير الداخلية لخطتين أمنيتين لحفظ أمن الحج، لمنع أي ممارسات سلبية تخل بالأمن في الحج والمشاعر المقدسة. وأكد، خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج للعام الحالي، مباشرة القوات الأمنية لوضع طوق أمني على محيط المشاعر المقدسة لضبط المخالفين، مشيراً إلى ضبط 288 مواطناً ومقيماً خالفوا أنظمة الحج، ورصد 63 حملة حج وهمية، طبقت عليهم العقوبات المقررة بحقهم نظاماً، منوهاً إلى أن هناك عقوبة مقررة 10 آلاف ريال لكل من يحاول الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وعلى الحجاج التقيد بالتفويج لرمي الجمرات وطواف الإفاضة أو الوداع.ولفت الفريق البسامي إلى ضبط 2062 مخالفاً لأنظمة الإقامة يعملون على تأدية الحج بطريقة غير نظامية، وضبط 99792 مقيماً لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة، كما تم إعادة 69663 سيارة مخالفة، حيث كانت تنقل أشخاصا غير مصرح لهم.من جانبه، أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري، العمل على اعتبارات عدة لأمن الحجاج، مشيراً إلى تواجد القوات في الجهة الجنوبية من المسجد الحرام ومحطات النقل العام لتخفيف الازدحام، لافتاً إلى مشاركة القوات في إدارة الحشود في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وتوفير الحماية لضيوف الدولة في المشاعر. فيما أشار قائد قوات الجوازات في الحج اللواء الدكتور صالح المربع، إلى اكتمال مرحلة قدوم الحجاج من خارج المملكة عبر المنافذ كافة، وهناك تنسيق مع وزارة الحج والعمرة والطيران المدني لتفويج الحجاج إلى بلدانهم بعد الانتهاء من مناسكهم.من جانبه، أوضح قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، بأن انتشار فرق الدفاع المدني يأتي للتأكد من سلامة جميع المواقع في المشاعر المقدسة والطرق التي يسلكها الحجاج، والكشف والتفتيش على جميع مقرات سكن الحجاج بمكة المكرمة، للتأكد من متطلبات السلامة والوقاية من الحريق.