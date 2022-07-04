أنهت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة التشغيل والصيانة التجهيزات الخاصة بتهيئة خمسة مواقف على مداخل مكة المكرمة وذلك لاستقبال مركبات الحجاج القادمين إلى مكة خلال موسم حج هذا العام.

وتبلغ مساحة المواقف الخمسة الإجمالية ( ١.٨٨٥.٠٠٠)، إذ يأتي تجهيزها تماشيا مع خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشغيل والصيانة المهندس هزاع بن فيصل الشريف أن الأمانة تولي عناية كبرى بهذه المواقف نظراً لأهميتها خلال المواسم في تخفيف العبء عن داخل مدينة مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية لتفقد وتهيئة تلك المواقف خلال الموسم، وتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم في أمن واطمئنان، مشيرا إلى تهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات، والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه، إذ جرى تجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتنفيذ أعمال السفلتة والترصيف والتخطيط والترقيم والإنارة والتشجير.

وبينت وكالة التشغيل والصيانة أن الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المنتشرة على مداخل العاصمة المقدسة تبلغ 50 ألف مركبة.