أبانت «الصحة» أن فريقاً طبياً أنقذ حاجاً باكستانياً في منتصف العقد السادس من العمر كان يعاني من تسارع في نبضات القلب وألم حاد في الصدر أثناء أدائه الصلاة في الحرم المكي الشريف.

وأوضحت الوزارة أن مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي استقبل الحاج، وكان يعاني من تسارع نبضات القلب، وعلى الفور تم إجراء قسطرة تشخيصية بعد إجراء كامل الفحوصات والأشعة المطلوبة، أظهرت نتائجها وجود ضعف شديد في عضلة القلب، حيث قرر الفريق الطبي زراعة جهاز صادم لعضلة القلب للحماية من توقف القلب المفاجئ، وتنظيم نبض القلب، وهو من الأجهزة ذات التقنيات العالية التي تقوم بحماية القلب، وتقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمرضى من الحجاج مجاناً.

وأشارت «الصحة» إلى أنه بعد اطمئنان الفريق المعالج على حالة المريض واستقرارها، تم إخضاع المريض لعملية قسطرة كهربائية بالكيّ لعلاج البؤرة التي تسببت في تسارع نبضات القلب لتجنب عودته الذي كان من الممكن أن يؤدي للوفاة لا سمح الله، مبينة أن المريض تماثل للشفاء ولله الحمد، ويجري متابعة حالته في قسم التنويم إلى حين الاطمئنان عليه وخروجه لإكمال نسكه.

وأكدت الوزارة أن التعاون المستمر والتنسيق المتكامل بين مختلف قطاعات التجمع الصحي والمدينة الطبية جعل التعامل مع مثل هذه الحالات منظم ونتائجه إيجابية ومثمرة، بفضل الله ثم بفضل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من دعم سخي ساعد في رقي الخدمات الصحية في المملكة لتواكب التطور، والتقدم العالمي، لتضاهي كبريات المرجعيات الطبية العالمية، وتقديم خدمات نوعية لضيوف بيت الله الحرام.