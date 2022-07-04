كشفت شركة شاومي، الرائدة في مجال الهواتف الذكية اليوم رسمياً عن سلسلة شاومي 12S، وذلك بالتعاون مع شركة Leica الرائدة في تقنيات التصوير، حيث تعد هذه الخطوة تتويجاً للشراكة الاستراتيجية بين الشركتين بهدف تعزيز تقنية التصوير عبر الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي أسهم في تميز سلسلة شاومي 12S بتطور أنظمة التصوير لديها، وقد تجسد ذلك في عدسات Leica Summicron، التي تدعم ملفات تعريف Leica للتصوير، والتي تهدف إلى تمكين المبدعين من التعبير عن إبداعاتهم.

صور Leica الأصلية، وملفات تعريف Leica للتصوير

في هذا العصر الجديد المعتمد بصورة رئيسية على التصوير عبر الهواتف الذكية، ابتكرت كل من شاومي وLeica معاً معياراً جديداً للتصوير بالهواتف الذكية، حيث تجمع سلسلة شاومي 12S التي تم تصميمها بالتعاون معLeica، وفهمها العميق للبصريات، ومعالجة الصور، وجودة الصورة، وخبرة شاومي الطويلة في التصوير الفوتوغرافي باستخدام الهاتف الذكي، وهو الأمر الذي يسهم في توفير جودة صورة غير مسبوقة، وألوان تلتزم بمظهر وأسلوب Leica.

وبهدف تعزيز تكنولوجيا التصوير، قامت كل من شاومي وLeica بتطوير عدسات بصرية متطورة، حيث يستخدم شاومي 12S ألترا إمكانات التصميم البصري العالمية من خلال الالتزام بمعايير اختبار الجودة البصرية الصارمة، إضافة إلى خبرة شاومي في تصغير المكونات لضمان دقة وحساسية فائقة للضوء وانخفاض التوهج.

تتبنى كاميرا شاومي 12S ألترا الأساسية عدسة شبه كروية 8P، بهدف معالجة مشاكل التصوير الشائعة، مثل التوهج، والظلال، وانحراف اللون، كما تضيف الكاميرا في شاومي 12S ألترا طلاء العدسة المضادة للوهج، وطلاء حافة العدسة بالحبر، ومادة البوليمر المشترك، ومرشح ضوء الأشعة تحت الحمراء مع تقنية طلاء الدوران، وتقدم هذه الميزات معاً صورة أكثر وضوحاً بحيث تكون متناسقة عبر العدسة.

وبالإضافة إلى التصميم البصري المتقدم، تستخدم سلسلة شاومي 12S ملفات تعريف Leica للتصوير، التي تركز على جمالية الصورة، وذلك بمساعدة الخوارزميات المتطورة، وهو الأمر الذي يعني الوصول إلى نمطين للتصوير الفوتوغرافي: Leica Authentic Look، وLeica Vibrant Look، وكلاهما يوفر حرية إبداعية متطورة للمصور.

يركز نمط Leica Authentic على الصور الطبيعية، وذلك من خلال الاحتفاظ بتباين الضوء والظل، وإضافة إحساس بعمق ثلاثي الأبعاد للصور.

على الصور الطبيعية، وذلك من خلال الاحتفاظ بتباين الضوء والظل، وإضافة إحساس بعمق ثلاثي الأبعاد للصور. ويتميز نمط Leica Vibrant Look بجمع خبرة شاومي في التصوير الفوتوغرافي وتكنولوجيا التصوير لـ Leica ، حيث يمكن للمصورين السعي لالتقاط اللحظة بكافة تفاصيلها.

وتقدم سلسلة شاومي 12S تقنية Leica Image Look في الهاتف الذكي.

كاميرا احترافية مزودة بمستشعر كبير بمقاس 1“

تم تجهيز شاومي 12S ألترا بمستشعر Sony’s IMX989 1“، وذلك من خلال تصميم مجموعة Quad-Bayer بكسل، بأحجام تصل إلى 1.6 ميكرومتر، ويعد جهاز شاومي 12S ألترا أول جهاز يعمل بنظام اندرويد، ويدعم تسجيل الفيديو Dolby Vision HDR وتشغيله، فيما تعمل Dolby Vision على تحسين مقاطع الفيديو بألوان زاهية، ونسبة تباين أكثر حدة، وتفاصيل أكثر ثراءً، مما يوفر جودة صورة نقية ونابضة بالحياة. ويستخدم الهاتف نظام HyperOIS في الحصول على أداء فائق الاستقرار، مما يوفر تعويضاً مستمراً للحركة أثناء تسجيل الفيديو، ويستخدم HyperOIS أيضاً لدفع محرك OIS إلى موضعه الأصلي.

ويتميز كل من جهاز شاومي 12S وشاومي 12S برو بوجود Sony’s IMX707 كمستشعر أساسي لهما، الذي يشتمل على حجم مستشعر كبير، ووحدات بكسل كبيرة بمقاس 1 / 1.28“ و2.44 ميكرومتر، وبدعم من Xiaomi AI Image Solution و Xiaomi ProFocus، تحقق هذه المستشعرات سرعة بدء التشغيل والتقاط الصور بشكل مستمر، حيث تدعم هذه الأجهزة وضع التصوير المتتابع بسرعة 30 إطارا في الثانية، وإمكانيات تصوير استثنائية في الإضاءة المنخفضة، وتسهيل التقاط اللحظة الحاسمة.

كما تم أيضاً تصميم الجهاز الجديد ليصبح أكثر ملاءمة للمصورين في مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث تدعم السلسلة بأكملها تنسيق RAW 10 بواسطة Adobe Labs، مع تضمين البيانات الأولية لتصحيح الألوان في الملفات. وعند استخدام Adobe Lightroom لفتح الصور الملتقطة على سلسلة شاومي 12S، سيعمل برنامج Adobe Camera RAW تلقائياً على تحسين الصور استناداً إلى البيانات الوصفية، مما يوفر للمصورين المحترفين نقطة انطلاق جيدة لمرحلة ما بعد الإنتاج.

هاتف ذكي واحد، وشريحتا شاومي Surge

ويعد شاومي 12S ألترا أول طراز رائد يتم تجهيزه بشريحتي شاومي Surge، وهما Xiaomi Surge P1 للشحن السريع، وشريحة إدارة البطارية Xiaomi Surge G1، مما يوفر تحسينات كبيرة في إدارة البطارية، وتجربة المستخدم الشاملة.

ويدعم شاومي 12S ألترا الشحن السريع السلكي، بقدرة 67 واط والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط، كما يعتمد على بطارية من نوع أنود من السيليكون والأكسجين أحادية الخلية، تبلغ سعتها 4860 مللي أمبير، وشريحة الشحن السريع Xiaomi Surge P1، المدعومة بـ 16 أمبير، وبنسبة 96.8٪ إضافة إلى تقديم شريحة إدارة البطارية Xiaomi Surge G1 عدداً كبيراً من خوارزميات إدارة البطارية، وتضمين خوارزميات إدارة البطارية المطورة ذاتياً لحماية سلامة العمل للبطارية، ومراقبة حمل التفريغ للتنبؤ بدقة بعمر البطارية المتاح للجهاز، كما يدعم شاومي 12S ألتراً الشحن التكيفي لمنع البطارية من الشحن الزائد، وبالتالي زيادة عدد دورات الشحن بنسبة 25٪.

يتميز جهاز شاومي 12S برو بشريحة Xiaomi Surge P1 للشحن السريع، وشحن سلكي بقوة 120 واط، وشحن لاسلكي بقوة 50 واط، وبطارية أحادية الخلية تبلغ 4600 مللي أمبير، بينما يوفر جهاز شاومي 12S شحنا سلكيا بقوة 67 واط وشحنا لاسلكي بقوة 50 واط، وبطارية 4500 مللي أمبير.

أداء رائد، وشاشة عرض رائدة

باعتبارها أحدث إصدارات شاومي بالتعاون مع Leica، فقد تم دعم شاومي 12S بمعالج Snapdragon® 8+ Gen 1 الجديدة كلياً للهواتف المحمولة، والمبنية على تصميم TSMC 4nm. وبالمقارنة بـ Snapdragon® 8 Gen 1، فإن المنطقة الأساسية في Snapdragon 8+ Gen 1 أصغر بنسبة 21٪، مع تحسن أداء كل من وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات بنسبة 10٪، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 30٪. هذا لا يقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة الاحتياطية لسلسلة Xiaomi 12S فحسب، بل يسمح أيضاً بانبعاث حرارة أقل واستهلاك طاقة أقل في سيناريوهات الحوسبة واستخدامات عالية الحمل.

وتم تجهيز جهاز شاومي 12S ألترا بنظام جديد تماماً للتبريد ولتبديد الحرارة، على غرار الآلية البيولوجية التي تستخدمها أوراق النبات لامتصاص الماء، وقد تم تصميم مضخة التبريد ثلاثية الأبعاد هذه ببراعة مع سلسلة من القنوات التي تستخدم شبكة شعرية دقيقة لضخ سائل التبريد المكثف في الجانب المقابل للمناطق الدافئة، مما يحسن الكفاءة بشكل كبير، ويزيد التوصيل الحراري لوحدة واحدة بنسبة 100٪، مقارنة بأنظمة تبديد الحرارة التقليدية VC.

ويتميز كل من جهازي شاومي 12S ألترا وشاومي 12S برو بشاشة ملونة AMOLED مقاس 6.73 بوصة، مع إضاءة من نوع E5، التي توفر مستوى احترافيا من التفاصيل والسطوع وأداء الألوان، بالإضافة إلى ذروة سطوع تبلغ 1500 شمعة، ودقة 2K، ومجموعة ألوان P3، و1-120 هرتز AdaptiveSync Pro، ويعد شاومي 12S أكثر إحكاما بقليل حيث يبلغ حجمه 6.28 بوصة فقط، كما أنه يدعم عرض التدرج اللوني P3 وHDR10 + و120 هرتز AdaptiveSync.

وقد تم الإعلان أيضاً عن هاتف شاومي 12 برو Dimensity Edition، و Xiaomi Book Pro 16، و Xiaomi Book Pro 14، و Xiaomi Smart Band 7 Pro، و Xiaomi Home WiFi.

توفر المنتجات والأسعار:

يتوفر شاومي 12S ألترا بلونين: أسود كلاسيكي والأخضر، مع ثلاثة خيارات للتخزين: 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، و 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت.

يتوفر شاومي 12S برو بأربعة ألوان: الأسود والأرجواني والأخضر والأبيض، مع أربعة خيارات للتخزين: 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، و 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، و 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، و 512 جيجابايت وذاكرة تخزين 12 جيجا بايت.

ويتوفر شاومي 12S بأربعة ألوان: الأسود والأرجواني والأخضر والأبيض، مع أربعة خيارات للتخزين: 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، و 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، و 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، و 512 جيجابايت وذاكرة تخزين 12 جيجا بايت.

ويتوفر Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition بلونين: الأسود و الأزرق – مع خيارين للتخزين: 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، و256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.

صور الأجهزة متوفرة هنا:

Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Dimensity Edition, Xiaomi Book Pro, Xiaomi Smart Band 7 Pro, Xiaomi Home WiFi.