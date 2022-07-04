أطلق أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز حملة «حقُّ الله» التوعوية، التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة حسين بن علي بكار.واطّلع أمير المنطقة على عرض عن الحملة التي تهدف إلى تعزيز العقيدة الصحيحة وتعظيم حق الله وبيان حقه على خلقه، مبدياً تقديره لجهود القائمين عليها، ومتمنياً لهم التوفيق في تحقيق أهدافها.وبيّن بكار، أن برامج ومسارات الحملة تمتد لـ6 أشهر وتشمل عدة أنشطة ميدانية في عدد من القطاعات والجهات الحكومية والخاصة والميادين العامة ووسائل التواصل الاجتماعي.