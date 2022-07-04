اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على تقرير تطوير بيئة العمل بجوازات المنطقة، خلال لقائه في مكتبه أمس مدير جوازات المنطقة اللواء سليمان بن محمد الخليل.واشتمل التقرير على عدد من المراحل التطويرية والإنشائية والإجرائية والإنسانية التي ساهمت في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمراجعين، إضافةً إلى مراحل إعادة الهيكلة الإنشائية لمبنى إدارة الجوازات وصالات استقبال المراجعين واستحداث أقسام جديدة ودعمها بالتجهيزات التقنية الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، لتقديم أرقى الخدمات للمراجعين، وكذلك في الإدارات والمنافذ والمطارات التابعة لجوازات المنطقة.