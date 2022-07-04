وصل إلى المدينة المنورة ٣٦٩١٦٥ حاجاً من جنسيات متعددة عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.وكشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة وصول ٢٩٩٢٧٠ حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري ٥٠٧٣٩ حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر ١٨٩٨٤ حاجا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج بنغلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع ١١٣٥٣ حاجاً، ثم حجاج باكستان بعدد ٩٤٥٠ حاجاً، والهند بعدد ٦٤٠٦ حجاج، ثم حجاج مصر بعدد ٤٥٠٠ حاج، ثم حجاج نيجيريا بواقع ٣٨٦٨ حاجاً.وبيّنت أن ٢٩٤٣٧٧ حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس ٧٤٧٥٨ حاجاً من جنسيات مختلفة.وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ ٥٦٦ زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تمت مباشرتها ١٥٩٩ عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٨٨٠ حاجاً، إضافة إلى تنفيذ ٣٤ زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ ٢٢٣ زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.