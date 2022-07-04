شهد ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وسط منظومة من الخدمات الميدانية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الحج للعناية بالحاج.وودعت المدينة المنورة أمس أكثر من 15 ألف حاج غادروا إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، تواكبهم إجراءات تنظيمية ميدانية اتخذتها وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية والقطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة بإشراف لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، تضمنت متابعة انسيابية وصول حافلات الحجاج من المنطقة المركزية ومساكن الحجاج إلى الميقات خلال الوقت المحدد للتفويج، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للحجاج الذين وصل عددهم في المدينة المنورة إلى 75 ألف حاج.وتشمل الأعمال في جامع الميقات الخدمات التوجيهية والإرشادية التي توفرها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعدة لغات، وخدمات السقيا، إضافة إلى الخدمات الإسعافية، وتوفير عربات نقل الحجاج كبار السن والتائهين وإرشادهم إلى أماكن الحافلات بالتنسيق مع اللجان الميدانية بوزارة الحج والعمرة، ومنع مظاهر الافتراش أو البيع العشوائي للأغذية والسلع في الطرقات وباحات جامع الميقات، وجهود حفظ الأمن، وتسهيل حركة وصول وتهيئة الطرق لمغادرة الحافلات عبر طريق الهجرة السريع المحاذي لجامع الميقات.